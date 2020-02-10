Видео с места массового ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

В результате столкновения пяти автомобилей в Лефортовском тоннеле Москвы пострадавших нет. Об этом 5-tv.ru подтвердили в столичном ГИБДД.
В настоящее время движение по магистрали затруднено. На месте ЧП работают экстренные службы.
Сегодня, 5:14 | Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 56
Движение по магистрали в настоящее время затруднено.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
В результате столкновения пяти автомобилей в Лефортовском тоннеле Москвы пострадавших нет. Об этом 5-tv.ru подтвердили в столичном ГИБДД.
В настоящее время движение по магистрали затруднено. На месте ЧП работают экстренные службы.
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