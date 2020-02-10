Шесть человек погибли при обстреле идлибской зоны деэскалации

Сирийские боевики минувшей ночью атаковали район идлибской зоны деэскалации.

Под обстрелы попали сразу несколько населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама. Ранены местные жители. Известно о шестерых погибших. За жизни остальных борются врачи.

Люди прятались дома от града из самодельных ракет. Но дом — не бункер. В одном из домов снаряд влетел в окно и взорвался внутри квартиры. Трое погибли мгновенно. Кровь повсюду. Даже на улице.

Каждую ночь террористы применяют разные боеприпасы. Сегодняшние ракеты были начинены металлическими шариками.

Из Сирии — Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обстреле боевиками самодельными фугасами сирийского города Алеппо.