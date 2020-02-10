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Видео с места смертельного ДТП с участием такси на Кутузовском проспекте

, 7:50 | Игорь Рязов Эксклюзив 176

Пассажиры микроавтобуса рассказали 5-tv.ru об аварии.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Такси и микроавтобус столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Из-за ДТП правоохранители перекрыли движение на четырех полосах. 5-tv.ru публикует видео с места аварии.

На кадрах с места происшествия видно лежащий на боку микроавтобус. Автомобиль получил серьезные повреждения и находится на обочине. Такси стоит на проезжей части — у легковушки сильно смята передняя часть. На месте происшествия работают медики и дорожные полицейские.

Подробности аварии 5-tv.ru рассказали пассажиры, находившиеся в микроавтобусе. Всего их было девять человек, приехали из Белоруссии. Никто серьезно не пострадал, но у некоторых есть ушибы. Меньше повезло водителю микроавтобуса — у него сломана нога. Мужчины добавили, что ДТП произошло из-за выехавшего на полосу встречного движения водителя такси.

5-tv.ru

В ГИБДД уточнили, что в результате аварии погиб один человек. Пострадавших четверо. Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за смертельного ДТП с такси в Москве правоохранители перекрыли четыре полосы на Кутузовском проспекте, ведущие в Московскую область.

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