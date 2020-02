5-tv.ru подводит итоги 92-й церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар». Торжественное мероприятие уже по сложившейся традиции состоялось в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Церемония вручения, как и год назад, прошла без ведущих. Имена лауреатов называли сами звезды Голливуда.

Лучшим фильмом по мнению членов киноакадемии США впервые в истории стала южнокорейская картина «Паразиты». Кроме того, лента стала лауреатом в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Картина также награждена за лучший оригинальный сценарий. Постановщик фильма Пон Чжун Хо был признан лучшим режиссером.

Лучшим среди актеров стал Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». «Оскар», как лучшая актриса, получила Рене Зеллвегер за главную роль в картине «Джуди».

В номинации «Лучший актер второго плана» статуэтку получил Брэд Питт. Он отличился своей работой в ленте Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». К слову, фильм стал победителем в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».

Премией «Оскар», как лучшая актриса второго плана, награждена Лора Дерн за роль в картине «Брачная история» Ноа Баумбака.

Среди документальных фильмов, лауреатом названа картина Стивена Богнара и Джулии Райхерт «Американская фабрика».

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «История игрушек — 4». Победителем среди анимационных короткометражек стала картина «Любовь к волосам». В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» первенство лидера у ленты «Окно напротив».

Работа новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» был отмечен членами американской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий.

Певец Элтон Джон и автор текста песни «(I'm gonna) love me again» Берни Топин получили «Оскар» за лучшую песню в фильме «Рокетмэн». Для британского исполнителя эта награда стала второй. Первую золотую статуэтку Элтон Джон получил в 1995 году за песню «Can you feel the love tonight» к полнометражному мультфильму «Король Лев».

Полный список победителей 92-й премии «Оскар»:

Лучший фильм — «Паразиты»;

Лучшая режиссерская работа — Пон Джун Хо («Паразиты»);

Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс («Джокер»);

Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер («Джуди»);

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);

Лучший анимационный полнометражный фильм — «История игрушек 4»;

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Hair Love»;

Лучший оригинальный сценарий — Пон Джун Хо («Паразиты»);

Лучший сценарий-адаптация — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»);

Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в Голливуде»;

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»;

Лучший документальный полнометражный фильм — «Американская фабрика»;

Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на сноуборде в зоне боевых действий»;

Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн («Брачная история»);

Лучший звуковой монтаж — «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);

Лучший звук — «1917»;

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс «1917»;

Лучший монтаж — «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);

Лучшие визуальные эффекты — «1917»;

Лучший грим и прически — «Секс-бомба» / «Скандал»;

Лучший международный полнометражный фильм — «Паразиты» (Южная Корея);

Лучшая музыка к фильму — «Джокер»;

Лучшая песня — «(I"m Gonna) Love Me Again» („Рокетмен“).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Паразиты» — первый в истории иностранный фильм, получивший главного «Оскара».