5-tv.ru подводит итоги 92-й церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар». Торжественное мероприятие уже по сложившейся традиции состоялось в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Церемония вручения, как и год назад, прошла без ведущих. Имена лауреатов называли сами звезды Голливуда.
Лучшим фильмом по мнению членов киноакадемии США впервые в истории стала южнокорейская картина «Паразиты». Кроме того, лента стала лауреатом в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Картина также награждена за лучший оригинальный сценарий. Постановщик фильма Пон Чжун Хо был признан лучшим режиссером.
Лучшим среди актеров стал Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». «Оскар», как лучшая актриса, получила Рене Зеллвегер за главную роль в картине «Джуди».
В номинации «Лучший актер второго плана» статуэтку получил Брэд Питт. Он отличился своей работой в ленте Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». К слову, фильм стал победителем в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».
Премией «Оскар», как лучшая актриса второго плана, награждена Лора Дерн за роль в картине «Брачная история» Ноа Баумбака.
Среди документальных фильмов, лауреатом названа картина Стивена Богнара и Джулии Райхерт «Американская фабрика».
Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «История игрушек — 4». Победителем среди анимационных короткометражек стала картина «Любовь к волосам». В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» первенство лидера у ленты «Окно напротив».
Работа новозеландского режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» был отмечен членами американской киноакадемии за лучший адаптированный сценарий.
Певец Элтон Джон и автор текста песни «(I'm gonna) love me again» Берни Топин получили «Оскар» за лучшую песню в фильме «Рокетмэн». Для британского исполнителя эта награда стала второй. Первую золотую статуэтку Элтон Джон получил в 1995 году за песню «Can you feel the love tonight» к полнометражному мультфильму «Король Лев».
Полный список победителей 92-й премии «Оскар»:
Лучший фильм — «Паразиты»;
Лучшая режиссерская работа — Пон Джун Хо («Паразиты»);
Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс («Джокер»);
Лучшая женская роль — Рене Зеллвегер («Джуди»);
Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);
Лучший анимационный полнометражный фильм — «История игрушек 4»;
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Hair Love»;
Лучший оригинальный сценарий — Пон Джун Хо («Паразиты»);
Лучший сценарий-адаптация — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»);
Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»;
Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в Голливуде»;
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»;
Лучший документальный полнометражный фильм — «Американская фабрика»;
Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на сноуборде в зоне боевых действий»;
Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн («Брачная история»);
Лучший звуковой монтаж — «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);
Лучший звук — «1917»;
Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс «1917»;
Лучший монтаж — «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);
Лучшие визуальные эффекты — «1917»;
Лучший грим и прически — «Секс-бомба» / «Скандал»;
Лучший международный полнометражный фильм — «Паразиты» (Южная Корея);
Лучшая музыка к фильму — «Джокер»;
Лучшая песня — «(I"m Gonna) Love Me Again» („Рокетмен“).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Паразиты» — первый в истории иностранный фильм, получивший главного «Оскара».