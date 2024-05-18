В Черном море и на Днепре уничтожены два беспилотных катера ВСУ
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Они направлялись к побережью Российской Федерации.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
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Армия России уничтожила два беспилотных скоростных катера украинских боевиков, оба они направлялись к побережью Российской Федерации. Один из катеров был уничтожен на Днепре, а второй в Черном море. Об этом сообщает в ежедневном брифинге Министерство обороны РФ.
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