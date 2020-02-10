В США назвали серьезное препятствие для победы в войне с Россией
Есть высокая вероятность того, что западные танки просто утонут в европейских реках.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Реки и мосты в Восточной Европе станут серьезным препятствием для победы США в войне с Россией. Об этом говорится в статье американского издания Breaking Defense.
Автор материала отмечает, что в случае военных действий между США и Россией главным местом противостояния станет Восточная Европа. Большинство мостов в ней, особенно в Польше, способны выдержать 45-тонные боевые машины. Например, советские танки Т-72.
Однако такие мосты не рассчитаны на более тяжелые 60-тонные американские танки «Абрамс», британские «Челленджеры II», немецкие «Леопарды» и французские «Леклерки». Есть риск, что такие машины просто утонут в реках при выполнении боевых маневров.
«Любая война с Россией будет вестись в Восточной Европе — на огромной равнине, изрезанной реками. Многие из этих рек, такие как Висла, протекают с севера на юг, что вынуждает силы НАТО приводить подкрепление или отступать через мосты. И немногие из них могут выдерживать более 55 тонн», — отмечается в статье.
Там же говорится, что разрушение единственного моста на пути к цели может привести к поражению. В связи с этим они могут стать «естественным препятствием» на пути американских войск к победе над Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские подлодки лишили покоя вице-адмирала ВМС США.
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