В США назвали серьезное препятствие для победы в войне с Россией

Реки и мосты в Восточной Европе станут серьезным препятствием для победы США в войне с Россией. Об этом говорится в статье американского издания Breaking Defense.

Автор материала отмечает, что в случае военных действий между США и Россией главным местом противостояния станет Восточная Европа. Большинство мостов в ней, особенно в Польше, способны выдержать 45-тонные боевые машины. Например, советские танки Т-72.

Однако такие мосты не рассчитаны на более тяжелые 60-тонные американские танки «Абрамс», британские «Челленджеры II», немецкие «Леопарды» и французские «Леклерки». Есть риск, что такие машины просто утонут в реках при выполнении боевых маневров.

«Любая война с Россией будет вестись в Восточной Европе — на огромной равнине, изрезанной реками. Многие из этих рек, такие как Висла, протекают с севера на юг, что вынуждает силы НАТО приводить подкрепление или отступать через мосты. И немногие из них могут выдерживать более 55 тонн», — отмечается в статье.

Там же говорится, что разрушение единственного моста на пути к цели может привести к поражению. В связи с этим они могут стать «естественным препятствием» на пути американских войск к победе над Россией.

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