Жителей Хабаровска обязали носить маски

Особый масочный режим введен в Хабаровске. В соседнем Китае вовсю бушует коронавирус, а в самом регионе — вспышка гриппа и ОРВИ. Количество заболевших стремительно растет, только по официальным данным в городе гриппуют больше 5000 жителей. Без маски сейчас нельзя выйти на улицу. На предприятиях общепита нарушителей уже начали штрафовать.

Какие меры принимаются, чтобы не допустить эпидемии, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Раткин. Подробности в репортаже.

Без медицинской маски ни в школу, ни на улицу. Не просто рекомендация, которую можно не исполнять, а строгое правило. Общепит безлик уже больше недели. Сами не против, посетители спокойны, а вот маски — ресурс не бесконечный.

«Мы, конечно, сами закупаем маски. Берем оптом, пока они еще есть. Поэтому они у нас в наличии всегда. Если сотрудник приходит без маски — нарушение формы одежды и штраф 500 рублей», — рассказывает работник заведения общепита Хабаровска Евгений Концал.

А что делать? Приходится выкручиваться. В Хабаровске сразу в трех аптечных сетях, и не абы каких, а лидерах на рынке медпрепаратов — масочный дефицит. Спрос здесь рождает не предложение, а пустоту на прилавках. Болеют обычные люди, а цены на средства защиты королевские.

«До двухсот в день, до трехсот в день уходит. Средняя цена — взрослая маска семь рублей стоит, детская — 15. Мы ждем большое поступление на наш склад», — говорит провизор Анна Кручинина.

По семь рублей за маску. В упаковке их от трех до пяти штук. Заметим, чтобы средство защиты действовало как надо, его необходимо менять каждые два часа. Да и новый режим, что называется «махать кулаками после драки». Главная задача меры — предотвратить дальнейшее распространение любой инфекции.

«Процент заболеваемости у нас, как это ни грустно, но он растет. У нас закрыты на данный момент, на сегодняшнее утро — 71 класс, 29 групп и две школы. Это Кадетская школа и школа 49, все образовательное учреждение закрыто на карантин», — объясняет начальник Управления образования г. Хабаровска Ольга Лолетина.

По сравнению с прошлым годом в Хабаровске эпидпорог не превышен. Другие цифры от идеала пока далеки.

«Зарегистрирован достаточно высокий темп прироста числа новых случаев, примерно на 33%. Есть некая настороженность в плане риска широкого распространения различных инфекций. Случаев заболевания коронавирусом подтвержденных нет», — комментирует ситуацию главный внештатный специалист по инфекционным болезням Дальневосточного федерального округа Анна Кузнецова.

Как итог — сейчас в Хабаровске 27 человек гриппуют, больше пяти тысяч болеют ОРВИ. Это только официальная информация. Если учитывать тех, кто занимается самолечением, то цифра может и вовсе удвоиться.

Медицинские маски на жителях города и всего Хабаровского края, во-первых, призваны остановить распространение известных человечеству заболеваний, и во-вторых, быть готовым к возможному приходу коронавируса. Ведь от Хабаровска до сухопутной границы с Китаем всего полтора часа езды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пранкера, который в метро сымитировал приступ от коронавируса, отправили в СИЗО.