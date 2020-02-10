Пранкера, который в метро сымитировал приступ от коронавируса, отправили в СИЗО

Пранкера, решившего добиться популярности, пошутив на тему эпидемии нового коронавируса, в результате которой погибли несколько сотен человек, отправили в СИЗО. Там мужчина будет содержаться 30 дней. Об этом сообщил корреспондент МИЦ «Известия» из зала суда. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». «Главный герой» розыгрыша был задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что группа молодых людей сняла ролик в московском метро. На записи видно, как в какой-то момент один из парней падает на пол и изображает приступ от «опасной вирусной инфекции». Молодой человек и его друзья, снимавшие инцидент на видео, в буквальном смысле подняли панику в вагоне подземки на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Впоследствии этот ролик пранкеры выложили в сеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что масочный режим в Хабаровске введен из-за коронавируса.