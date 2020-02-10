Более 20 рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе в Петербурге

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 64

По словам очевидцев, инцидент произошел в Приморском районе города, напротив парка 300-летия. На данный момент, все эвакуированы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов

Более 20 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Тонкий лед дал трещину, и все любители зимних развлечений оказались вдали от берега. Группу людей, по предварительным данным, находящихся на ледяном покрове прямо напротив парка 300-летия Санкт-Петербурга, заметили прохожие.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды МЧС и эвакуировали рыбаков при помощи катера на воздушной подушке. Все были благополучно доставлены на берег.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео со спасенными экстремалами. Они поблагодарили сотрудников спецслужб за проделанную работу и признались, что больше не выйдут на лед, рискуя своей жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 600 рыбаков эвакуируют с отколовшейся льдины на Сахалине.

+1° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.77
0.30 69.82
0.19
Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию

Новости Lentainform

Загрузка...