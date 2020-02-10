Более 20 рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Финском заливе в Петербурге
По словам очевидцев, инцидент произошел в Приморском районе города, напротив парка 300-летия. На данный момент, все эвакуированы.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов
Более 20 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Тонкий лед дал трещину, и все любители зимних развлечений оказались вдали от берега. Группу людей, по предварительным данным, находящихся на ледяном покрове прямо напротив парка 300-летия Санкт-Петербурга, заметили прохожие.
На место происшествия незамедлительно прибыли наряды МЧС и эвакуировали рыбаков при помощи катера на воздушной подушке. Все были благополучно доставлены на берег.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео со спасенными экстремалами. Они поблагодарили сотрудников спецслужб за проделанную работу и признались, что больше не выйдут на лед, рискуя своей жизнью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 600 рыбаков эвакуируют с отколовшейся льдины на Сахалине.
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