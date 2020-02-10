Пять турецких военных погибли в результате обстрела в сирийском Идлибе
После атаки с сирийской стороны турецкие военные открыли ответный огонь.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Twitter @Dalatrm
Пять турецких военнослужащих погибли и еще пятеро пострадали в результате обстрела в сирийском Идлибе. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САР) открыли огонь по наблюдательному посту в Тафтаназе (административная часть мухафазы Идлиб) 10 февраля. Впоследствии за всеми ранеными прибыли вертолеты для эвакуации.
Как сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции, в ответ на действия сирийской стороны турецкие военные начали атаку. Информация уточняется.
Ране 5-tv.ru сообщал, что сирийские боевики минувшей ночью атаковали район идлибской зоны деэскалации. Под обстрелы попали сразу несколько населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама. В результате атаки погибли шесть человек, есть раненые.
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