Пять турецких военных погибли в результате обстрела в сирийском Идлибе

Пять турецких военнослужащих погибли и еще пятеро пострадали в результате обстрела в сирийском Идлибе. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САР) открыли огонь по наблюдательному посту в Тафтаназе (административная часть мухафазы Идлиб) 10 февраля. Впоследствии за всеми ранеными прибыли вертолеты для эвакуации.

Как сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции, в ответ на действия сирийской стороны турецкие военные начали атаку. Информация уточняется.

Ране 5-tv.ru сообщал, что сирийские боевики минувшей ночью атаковали район идлибской зоны деэскалации. Под обстрелы попали сразу несколько населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама. В результате атаки погибли шесть человек, есть раненые.