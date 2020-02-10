Усы и отросшие корни: Зверев разнес в пух и прах образы голливудских красавиц на «Оскаре»

Известный российский стилист и шоумен Сергей Зверев разнес в пух и прах образы голливудских красавиц на церемонии вручения премии «Оскар». Наряды светских львиц после мероприятия вызвали бурное обсуждение общественности. Не остался в стороне и суперзвезда. В интервью 5-tv.ru он оценил стиль каждой знаменитости, появившейся на ковровой дорожке и вынес свой «модный приговор».

Крисси Метц

Как отметил суперзвезда, образ американской актрисы Крисси Метц, получился не совсем удачным. Выбранным нарядом знаменитость подчеркнула недостатки своей фигуры. Что касается прически, то, по мнению Зверева, стилисты с ней тоже не угадали.

«Вот это красное платье Крисси Метц, я так понимаю, что это Valentino, но вот единственное, что я не понимаю, зачем подчеркивать, что она такая огромная. На это же платье можно было надеть что-то типа накидки темно-синего или черного цвета. Накидка была бы распахнута, чтобы середина платья была видна. Зачем бока эти открывать? Со спины чудовищно смотрится. <…>С прической тоже можно было как-то поработать», — высказался шоумен.

5-tv.ru

Минди Калинг

Американская актриса Минди Калинг, выбрала не худший образ для выхода в свет, уверен Зверев. Однако над некоторыми его деталями все-таки можно было поработать лучше, признался он.

«Все конечно ржут над ней, но я вижу что это не худший вариант. Вот единственное, что вся вот эта проблемная зона — это подмышками. Ей немного приоткрыли одну сторону, а вторая закрыта, уже лучше. Но вроде талия наметилась», — поделился мнением суперзвезда.

5-tv.ru

Сигурни Уивер

Звезда фильма «Чужой» Сигурни Уивер, также не смогла подчеркнуть свою красоту посредством элегантного наряда и косметики, считает шоумен. По его мнению, total-loook, выполненный в зеленом цвете, было необходимо разбавить яркими элементами.

«Зачем эта фига скрученная на плече? Зеленая, мерзкая кукишка на плече. Я не понимаю, жуткая драпировка на декольте: ни туда, ни в Красную армию. Этот поясочек, ну, что это? И такой же зеленый клатч. Вот я зеленая вся жаба пошла. Макияж что-то бледненько, брови незаконченные. Я так понял, что они типа давай сделаем молодую и типа не накрашенную. Где молодая? Где не накрашенная?» — возмутился артист.

5-tv.ru

Шарлиз Терон

Лучше всего на красную ковровую дорожку собралась Шарлиз Терон, полагает Зверев. В отличие от других представительниц мира кинематографа, она выбрала утонченный подходящий образ. Впрочем, и здесь без недостатков не обошлось.

«Мне вот более или менее здесь нравится Шарлиз Терон. Если вы видите, у нее тут красное колено: то ли она ударилась, то ли ушиблась. Платье то ничего. Может быть, это корсет и отдельно юбка, может быть, платье, может, так задумано, но в целом по силуэту неплохо, если бы не красное колено», — отметил суперзвезда.

Прическа актрисы также у стилиста вызвала шквал критики.

«Но вот что, отросшие корни! Дальше что? Она расчесала волосы на пробор. Это стильно для дорожки? Это прическа для пробежки, это прическа для фитнес-клуба, это прическа для каждого дня, но это не прическа для „Оскара“», — заключил шоумен.

5-tv.ru

Марго Робби

Австралийская актриса кино и телевидения Марго Робби не позаботилась перед «Оскаром» об аккуратной прическе, полагает суперзвезда. Поэтому, по его мнению, она выглядела неподобающе для такого масштабного мероприятия в мире киноиндустрии.

«Мелирование пучками, переходов нет, все пучковые. Или у меня шумы, или у меня что, у нее над верхней губой усы, и я уже несколько кинодив вот как специально вижу. <…> Если корни волос закрыть, то концы более или менее аккуратно причесаны, аккуратный мейк-ап», — подчеркнул Зверев.

Наряд знаменитости, по его мнению, также оставлял желать лучшего.

«У всех корсетов одна и та же проблема, платье-корсет плохо село. Мало того что грудь прижата, все сползло, такой корсет делает грудь плоской, может быть, брошка тяжелая. Но несмотря ни на что, платье смотрится», — резюмировал шоумен.

5-tv.ru

Скарлетт Йоханссон

В образе американской кинодивы Скарлетт Йоханссон модный критик также нашел изъяны. Причем по его мнению, недостатки заметны как в наряде светской львицы, так и в прочих составляющих образа.

««Каждый «Оскар» стилисты пытаются надеть на нее платье, чтобы была талия. Под корсетом какая-то сетка, или коготки-сеточка. <…> В целом это какой-то косяк, и самый большой косяк это молния сзади, этот корсет, вывалилось все мясо из-под этого корсета», — поделился Зверев.

Суперзвезда уверен, что мировые знаменитости должны были тщательнее подойти к выбору прически и макияжа.

«Вот опять же, смотрите „Оскар“, идем на „Оскар“. Вот такой хвостик — это пойти на велосипеде покататься, это пойти на качелях покататься, это дома убраться, на даче похлопать коврик, дома убраться. Это же „Оскар“, их губы должны сиять, полыхать!» — пояснил свое мнение шоумен.

5-tv.ru

Сирша Ронан

Образ ирландской и американской актрисы Сирше Ронан модный стилист разнес буквально в пух и прах. Достоинств в наряде светской львицы он не нашел совершенно. А прическа артисту показалась совсем небрежной.

«Жуткое платье знаете какое — Сирша Ронен. Что это, я не понял: это платье или это юбка.<…> Клоунский воротник на талии — что он там делает? <…> Вчера мы видели в мебельном магазине фиолетовый диван, фиолетовая обивка была на диване, зачем они из этой... сшила ей юбку со шлейфом. Чего челку так, сама состригла челку маникюрными ножницами? Что она сделала с челкой? Жвачку приклеила, а потом отрезала? <…> Фиолетовые тени под фиолетовую мерзкую юбку! <…> Сделайте поярче губы!» — посоветовал суперзвезда.

5-tv.ru

Кристен Уиг

Образ американской звезды Кристен Уиг показался Звереву футуристичным и весьма неудачным. И крой платья, и цвет волос шоумену абсолютно не понравились.

«Зачем под мышками крой такой? Такой косяк, это все показать. Зачем женщину подвергать опасности, артистку, вот эти рюшки по бокам, типа новое слово, новый крой, что они хотели этим показать? Тут такой авангард безумный. <…> Платье на четверочку, но ты готовилась, вот у тебя неудачные желтые концы, отрасли корни. Вот они пытались их мелировать, неудачно мелировали. И опять неудачно брошенные волосы. Это что, укладка?» — возмутился артист.

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Пенелопа Крус

Лучше всех достоинства свей фигуры получилось подчеркнуть у Пенелопы Крус, считает Зверев. В отличие от других, она аккуратно уложила волосы и выбрала довольно удачный наряд.

«Это либо Chanel, либо закос под Chanel. Из того ужаса, что я видел, это самое удачное. Простенько, оно и скромное, и удачное. Немножко юбка мятая, но сидела в машине, что она должна была пешком идти? Вроде и волосы расчесала», — подчеркнул шоумен.

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Натали Портман

Голливудская актриса Натали Портман, по мнению критика, неудачно подчеркнула свою фигуру. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на ее достоинствах посредством откровенных нарядов, она предпочла облачиться в пальто.

«Ну, вот, кому не надо было пальто надевать, надела. Чего она его надела? Что холодно что ли? Вот такого плана пальто надо было на ту огромную женщину в красном надеть, а эта и так тощая, зачем ей это пальто?» — возмутился суперзвезда.

5-tv.ru

Руни Мара

Образ звезды фильма «Девушка с татуировкой дракона» Зверев назвал и вовсе смешным и нелепым.

«Такое смешное платье с голыми боками на талии, смешной фонарик, ну смешное все. И что вот эти вот рюшечки и гулька такая. Что вот эта гулька с перевязкой черной? Помада хорошая: несильно красная и небледная. Но гулька то что? У нас девчонки спортом занимаются, придут в трениках и вот с такой вот гулькой. Сережек нет. Хотя бы браслетик какой-то наметился», — высказался стилист.

5-tv.ru

Лора Дерн

У 53-летней актрисы Лоры Дерн лучше получилось подобрать для себя подходящий образ, уверен Зверев. У шоумена почти не нашлось претензий к стилю светской красавицы, и он заключил, что знаменитость великолепно выглядит для своих лет.

«Лора Дерн — розовое платье с черным лифом. Что-то Лора постарела. Ну, ничего, фигура есть, розовый освежает, черный — классика, все зоны так прикрыты. Ну, молодец, для своих лет прям хорошо. И прическа есть, и мейк-ап есть. <…> Видно, красную помаду стилистки дома забыли. <…> В целом, неплохо», — отметил стилист.

5-tv.ru

Блэк Чайна

Сергей Зверев нашел необычным и в то же время впечатляющим наряд модели Блэк Чайны. По его мнению, она могла бы даже соперничать с Леди Гагой.

«Эффектное платье с плечами синими. Я так понимаю, это стеклярус. Интересная, да, лук собрала. Не уверен я, что губы должны быть такие же, как все тело. Все-таки губы должны быть обозначены по-другому. Но что-то вот этом есть. Вроде и не трансуха, но что-то в этом есть. <…> Короче, губы надо другого цвета, а все остальное — Леди Гага отдыхает», — резюмировал шоумен.

5-tv.ru

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