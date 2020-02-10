Турецкие военные нанесли удары по 115 целям сирийской армии. Атака была произведена в ответ на обстрел солдат в сирийском Идлибе. В результате действий ВС Турции был нейтрализован 101 сирийский военнослужащий, три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет САР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

Как отмечает агентство, в рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям.

По итогам переговоров официального представителя президента Турции Ибрагима Калына и российской делегации, возглавляемой спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевом, Анкара заявила Москве о необходимости прекратить атаки сирийских войск на турецкие наблюдательные посты в провинции Идлиб. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в последние несколько дней. Российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. По словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Владимиру Путину самостоятельно предпринять действия в Идлибе, если сирийские военные не прекратят наступление.

Конфликт в Сирийской Арабской Республики начался в 2011 году. В 2015 году ВС России по приглашению Дамаска стали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Спустя два года в РФ сообщили об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в некоторых районах республики продолжаются зачистки от террористов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САР) открыли огонь по наблюдательному посту в Тафтаназе (административная часть мухафазы Идлиб) 10 февраля.