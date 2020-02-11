Чего ждать от продолжения нашумевшей картины «Лед»
На большие экраны мелодрама «Лед 2» выйдет 14 февраля.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru
В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась большая кинопремьера. Продолжение нашумевшей картины «Лед». В широкий прокат вторая часть российской мелодрамы выйдет 14 февраля. В День всех влюбленных. И это символично, поскольку история любви главных героев фильма — фигуристки Нади и хоккеиста Саши еще только начинается. И главные испытания у пары еще впереди. Кинообозреватель МИЦ «Известия» Николай Никулин поделится впечатлениями. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Алла Пугачева пришла на премьеру «Лед 2» в дерзком молодежном образе.
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