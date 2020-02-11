Три человека погибли в результате страшного ДТП в Челябинской области — фото

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Игорь Рязов
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Еще пятеро участников аварии пострадали. Среди них оказался четырехлетнй ребенок.

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Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Страшное ДТП произошло на трассе в Челябинской области. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека. Еще пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.

Смертельная авария произошла в шестом часу утра в Верхнеуральском районе. На 101-м километре автотрассы Южноуральск – Магнитогорск столкнулись автомобили Ford Focus и Haval F7.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли 30-летний водитель Ford и его 60-летняя пассажирка. Позже в больнице скончалась женщина, ехавшая в Haval.

Пострадали пять человек: один из Ford, а также водитель Haval и три его пассажира. Среди последних оказался четырехлетний мальчик. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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