Три человека погибли в результате страшного ДТП в Челябинской области — фото
Еще пятеро участников аварии пострадали. Среди них оказался четырехлетнй ребенок.
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Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Страшное ДТП произошло на трассе в Челябинской области. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека. Еще пятеро пострадали, сообщили в пресс-службе главка МВД по региону.
Смертельная авария произошла в шестом часу утра в Верхнеуральском районе. На 101-м километре автотрассы Южноуральск – Магнитогорск столкнулись автомобили Ford Focus и Haval F7.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли 30-летний водитель Ford и его 60-летняя пассажирка. Позже в больнице скончалась женщина, ехавшая в Haval.
Пострадали пять человек: один из Ford, а также водитель Haval и три его пассажира. Среди последних оказался четырехлетний мальчик. Его госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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