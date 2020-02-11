Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

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Российская теннисистка, которой сейчас 38 лет, уже воспитывает с испанским певцом двойняшек Люси и Николаса.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Российская теннисистка Анна Курникова подарила Энрике Иглесиасу третьего ребенка. Об этом прессе проговорился брат испанского певца и по совместительству теперь трижды дядя.

Правда, пол малыша он все же решил оставить в секрете. Это, кстати, вполне в стиле самих Иглесиаса и Курниковой. Свою частную жизнь пара традиционно оберегает от поклонников. Даже беременность долго скрывали, пока наша спортсменка с округлившимся животом не попала в объективы папарацци.

Неожиданностью для всех в свое время стало и рождение двойняшек Люси и Николаса, которым сейчас уже два года. Впрочем, изредка видео с детьми звездная чета публикует в соцсетях.

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