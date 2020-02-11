Студент колледжа скончался на уроке физкультуры в Ленобласти

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Игорь Рязов
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После пятиминутной разминки 17-летний парень схватился за сердце и упал.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Студент одного из колледжей в городе Волхове Ленинградской области скончался во время урока физкультуры. Как стало известно 5-tv.ru, умершему было всего 17 лет.

Инцидент произошел днем 10 февраля в спортивном зале колледжа. После пятиминутной разминки студент-первокурсник схватился за сердце, после чего упал на пол. Ему вызвали скорую, однако молодой человек скончался до прибытия медиков.

Тело направили в морг. Обстоятельства случившегося уточняются.

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