«Худенькая, как запятая»: похудевшую певицу Адель не узнали на вечеринке
Звезда, всегда отличавшаяся пышными формами, сбросила 45 килограммов. Постройневшую артистку гости мероприятия узнали только, когда она представилась.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Armando Arorizo
Адель изменилась до неузнаваемости, похудев на несколько десятков килограммов. Преображение звезда продемонстрировала на закрытой вечеринке, организованной Бейонсе и Jay-Z.
Фото с постройневшей артисткой опубликовала на своей странице в Instagram польская телезвезда Кинга Русин. В кадре сама Кинга позирует в серебристом жакете, а Адель запечатлена в блестящем облегающем платье с леопардовым принтом.
Польская телеведущая призналась, что поняла, с кем разговаривает, только когда певица упомянула собственное имя. При этом диалог был невероятно милым. Адель уговаривала Русин снять туфли на высоком каблуке и переобуться в тапочки, которые были у нее на ногах — такие выдавали гостям закрытого мероприятия.
«Честно говоря, я ее не узнала, потому что она худенькая, как запятая! Мы разговаривали, смеялись, пока она не произнесла свое имя», — пишет Кинга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Адель решила завершить концертную деятельность.
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