«Худенькая, как запятая»: похудевшую певицу Адель не узнали на вечеринке

Адель изменилась до неузнаваемости, похудев на несколько десятков килограммов. Преображение звезда продемонстрировала на закрытой вечеринке, организованной Бейонсе и Jay-Z.

Фото с постройневшей артисткой опубликовала на своей странице в Instagram польская телезвезда Кинга Русин. В кадре сама Кинга позирует в серебристом жакете, а Адель запечатлена в блестящем облегающем платье с леопардовым принтом.

Instyagram @kingarusin

Польская телеведущая призналась, что поняла, с кем разговаривает, только когда певица упомянула собственное имя. При этом диалог был невероятно милым. Адель уговаривала Русин снять туфли на высоком каблуке и переобуться в тапочки, которые были у нее на ногах — такие выдавали гостям закрытого мероприятия.

«Честно говоря, я ее не узнала, потому что она худенькая, как запятая! Мы разговаривали, смеялись, пока она не произнесла свое имя», — пишет Кинга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Адель решила завершить концертную деятельность.