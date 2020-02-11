Написавший на Водонаеву заявление в полицию мужчина объяснил свой поступок

Заявление в полицию на Алену Водонаеву написал слесарь механосборочных работ Евгений Панкратов. Этот факт мужчина подтвердил в интервью 5-tv.ru. Житель Йошкар-Олы объяснил свой поступок тем, что его оскорбило высказывание телеведущей о получающем маткапитал «быдле».

В телефонном разговоре Панкратов сообщил, что правоохранители уже выходили с ним на связь и скоро проведут с ним беседу для уточнения деталей.

Как стало известно, еще одно заявление на Водонаеву по поводу того же поста написала жительница московского района Некрасовка. Сейчас в полиции готовятся объединить оба обращения в одно производство, а текст поста отправят на лингвистическую экспертизу в Московский исследовательский центр.

За неосторожное высказывание Алене грозит наказание по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Адвокат светской львицы Катя Гордон на своей странице в Instagram сделала предположение, что инициатором заявления на ее подзащитную выступает одна из религиозных организаций.

«Комментировать ситуацию с Аленой Водонаевой будем после дачи пояснений в четверг. Доступа к материалам проверки у нас нет, а значит, мы можем пока только гадать, что за оголтелый „общественник“ настрочил на Алену заявления. Одно очевидно любому здравомыслящему человеку: оснований для 282 статьи нет. Алена высказала мнение. Мнение, которое разделили многие», — написала Гордон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах.