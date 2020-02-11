Медбрат пермской больницы признался в авторстве постов об отключении пациентов от ИВЛ

Медбрат кардиологического отделения пермской клинической больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался в авторстве постов на анонимном форуме «Двач» об отключении пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», медицинский работник заявил, что писал скандальные публикации будучи в изрядно нетрезвом состоянии. При этом пермяк утверждает, что на самом деле не имеет отношения к смерти пациентов.

В настоящий момент СК РФ проводит проверку, в рамках которой следователи изучают документы медучреждения по смерти больных за последние четыре года.

Главный врач городской клинической больницы имени Гринберга Анастасия Крутень рассказала 5-tv.ru, что в медучреждении была проведена проверка, в ходе которой создана специальная комиссия с привлечением представителей министерства здравоохранения Пермского края.

«Проверены все истории умерших за тот период, когда работал данный сотрудник, проверены истории болезни, патологоанатомические эпикризы, записи врачей во время смертей пациентов. Все пациенты были тяжелые. Всем был установлен диагноз. Признаков насильственной смерти во всех патологоанатомических заключениях обнаружено не было. Сотрудник был, случаев не было», — заявила Анастасия Крутень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи анонимного форума «Двач» нашли нового подозреваемого, который может быть анестезистом — автором признаний о многочисленных убийствах пожилых пациентов.