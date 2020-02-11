Милла Йовович рассказала о тяжелом заболевании новорожденной дочери
44-летней кинозвезде больно смотреть на оцарапанные пяточки малышки. Ранки остались после сдачи крови девочки на анализы.
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Фото, видео: Instagram @millajovovich
Популярная актриса Милла Йовович рассказала подписчикам в Instagram о проблемах со здоровьем у ее новорожденной дочки Ошин. 44-летняя кинозвезда заявила — врачи обнаружили у малышки тяжелую форму желтухи.
«Мы были в больнице и не выходили из нее всю неделю. И они сказали, что чем больше молока она ест, тем быстрее выздоровеет», — написала кинодива в микроблоге.
Звезда «Пятого элемента» призналась, что ей очень больно смотреть на оцарапанные пяточки новорожденной малышки. Ранки остались после сдачи крови девочки на анализы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая дочь Миллы Йовович ни на шаг не отходит от новорожденной сестренки.
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