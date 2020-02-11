Милла Йовович рассказала о тяжелом заболевании новорожденной дочери

Популярная актриса Милла Йовович рассказала подписчикам в Instagram о проблемах со здоровьем у ее новорожденной дочки Ошин. 44-летняя кинозвезда заявила — врачи обнаружили у малышки тяжелую форму желтухи.

«Мы были в больнице и не выходили из нее всю неделю. И они сказали, что чем больше молока она ест, тем быстрее выздоровеет», — написала кинодива в микроблоге.

Instagram @millajovovich

Звезда «Пятого элемента» призналась, что ей очень больно смотреть на оцарапанные пяточки новорожденной малышки. Ранки остались после сдачи крови девочки на анализы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая дочь Миллы Йовович ни на шаг не отходит от новорожденной сестренки.