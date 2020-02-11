Педиатр Евгений Тимаков прокомментировал новость о болезни новорожденной дочки Миллы Йовович. Звезда сообщила — у ее наследницы обнаружили тяжелую форму желтухи младенцев. По словам медика, в настоящий момент высказываться по поводу диагноза малышки рано.

«Желтухи бывают совершенно разные, их много различных видов. И тяжесть, прогноз дальнейшего лечения или течения заболевания, обнаруженного у ребенка, обусловлены тем, какой вид желтухи. Комментировать четко, что в ее случае, мы не можем, пока мы не знаем полностью, от и до, от чего эта желтуха», — заявил специалист.

Однако педиатр отметил, что новорожденные довольно часто заболевают некоторыми видами желтухи.

«У каждого седьмого ребенка, даже каждого пятого есть физиологическая желтуха», — сказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милла Йовович поведала о тяжелом заболевании новорожденной дочери. 44-летняя звезда призналась — ей очень больно смотреть на оцарапанные пяточки новорожденной малышки. Ранки остались после сдачи крови девочки на анализы.