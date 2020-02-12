Эксперты: эпидемия коронавируса влияет на мировую экономику

Натерпевшимся пассажирам лайнера «Бриллиантовая принцесса» обещают все компенсировать. Частные компании и правительства идут на чрезвычайные меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, и теряют миллионы и миллиарды.

И чем дольше будет продолжаться эта чрезвычайная ситуация международного значения, это официальная оценка ВОЗ, тем больше будут потери. У России тоже.

К слову, на петербургском заводе Nissan начались перебои с поставками запчастей. Пока ничего критичного, успокаивает руководство предприятия. Но опасность того, что конвейер может встать уже через две недели, есть.

Все финансовые эксперты сходятся в том, что вирус ударит по мировой экономике, расходятся только в оценках — как сильно. Алексей Лазуренко подсчитал чего и где уже не хватает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ дала официальное название коронавирусу.