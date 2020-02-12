Эксперты: эпидемия коронавируса влияет на мировую экономику
И чем дольше будет продолжаться эта чрезвычайная ситуация международного значения, тем больше будут потери.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru
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