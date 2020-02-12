Все по плану: Коронавирус не отменит саммит БРИКС в Санкт-Петербурге
Встреча представителей стран БРИКС запланирована в Северной столице с 21 по 23 июля 2020 года.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
В Петербурге прошла первая в этом году встреча шерп-группы БРИКС. С 1 января председательство в ней перешло к России.
А летом Северная столица примет очередной саммит организации. Из-за вспышки коронавируса в Китае, который является одним из членов БРИКС, программа мероприятий меняться не будет. Об этом заявил российский шерпа, замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Мы исходим из того, что все мероприятия пройдут, как запланировано. Мы имеем достаточно надежные подтверждения того, что все участники БРИКС, все кто заявлен, представители всех стран, входящих в объединение, будут принимать участие в предстоящих мероприятиях», — подчеркнул замминистра.
Саммит БРИКС пройдет в Петербурге с 21 по 23 июля 2020 года.
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