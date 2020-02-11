Правительство РФ выкупит долю ЦБ в Сбербанке по рыночной стоимости

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Ниса Мурзанаева
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Предполагается, что пакет Банка России приобретут за счет средств из Фонда национального благосостояния.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский

Министерство финансов РФ и Банк России направили в правительство законопроект, предполагающий продажу доли ЦБ в Сбербанке по рыночной стоимости. РБК сообщает, что сделку осуществят за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Авторы инициативы утверждают, что подобная инвестиция «будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения».

Ожидается, что дивиденды от акций Сбербанка за прошлый год «значительно превысят стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

Банку России принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Подчеркивается, что речь идет именно о продаже, а не о передаче доли ЦБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт Сбербанка объяснил, откуда мошенники могут получить данные банковских карт россиян.

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