Правительство РФ выкупит долю ЦБ в Сбербанке по рыночной стоимости
Предполагается, что пакет Банка России приобретут за счет средств из Фонда национального благосостояния.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
Министерство финансов РФ и Банк России направили в правительство законопроект, предполагающий продажу доли ЦБ в Сбербанке по рыночной стоимости. РБК сообщает, что сделку осуществят за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Авторы инициативы утверждают, что подобная инвестиция «будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения».
Ожидается, что дивиденды от акций Сбербанка за прошлый год «значительно превысят стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».
Банку России принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Подчеркивается, что речь идет именно о продаже, а не о передаче доли ЦБ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт Сбербанка объяснил, откуда мошенники могут получить данные банковских карт россиян.
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