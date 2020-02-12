Кампания ФНС по обелению доходов граждан принесла в бюджет 21,2 миллиарда рублей

Кампания Федеральной налоговой службы (ФНС) по обелению доходов граждан за три года принесла в государственный бюджет дополнительно 21,2 миллиарда рублей. Увеличить поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) удалось после проверки около 900 тысяч налогоплательщиков и выведению их из тени. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Отмечается, что данный показатель сравнительно невелик, однако в ближайшие годы планируется повысить собираемость НДФЛ, прежде всего, благодаря цифровизации налогового администрирования и консолидации всех информационных потоков в единую базу данных.

Еще одним шагом в этом направлении стало внедрение специального налогового режима для самозанятых. За период 2019 — начала 2020 года они задекларировали более 53 миллиардов рублей дохода, облагаемого налогом.

В целом, аудиторы позитивно оценивают работу Федеральной налоговой службы. С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет с трех до 3,9 триллиона рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.

По данным «Известий», доля НДФЛ в консолидированном бюджете страны варьируется от 21% в 2016 году до 16% в первом полугодии 2019-го. При этом собираемость растет: в 2016 году она увеличилась на 53,0%, в 2017 году — на 5,3%, в 2018 году — на 6,3%, в первом полугодии 2019 года — на 7,8%. В общем объеме консолидированных бюджетов субъектов данный вид налога занимает от 36 до 40%, в 17 регионах превышает более 50%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самозанятые граждане по всей России смогут начать вести бизнес по льготной налоговой ставке.