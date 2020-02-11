В Багдаде выпал снег — второй раз за 100 лет
Последний раз редкое явление жители столицы Ирака наблюдали 12 лет назад.
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Фото, видео: Twitter @ammar_afp, YouTube @ حسين احسان - Hussein Ahsan
В столице Ирака выпал снег – второй раз за последние сто лет. Это явление не редкость в горных районах на севере страны, но жителям Багдада видеть его последний раз довелось лишь в 2008 году. С самого утра они активно обмениваются в соцсетях снимками и видео заснеженных пальм, машин и улиц. Но уже к вечеру снег растаял и воздух прогрелся до обычных для этого времени 20 градусов.
Как пишет AsiaNews, в необычном явлении разглядели хороший знак главы местной Халдейской католической церкви.
«Очистит ли снег сердца иракцев и уничтожит ли накопившиеся за 17 лет конфликты, коррупцию и плохое обслуживание?» - цитирует издание верующих.
Между тем в соседнем Иране жертвами снегопада и схода лавины стали по меньшей мере семь человек. Трагедия произошла в провинции Гилян на севере страны. Непогода вызвала перебои в связи и электроснабжении.
«К настоящему моменту погибли семь человек, из которых пять – в результате оползня в Рудбаре, еще двое из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште», - цитирует представителя скорой помощи Ирана Моджтеба Халеди РИА Новости.
Сообщается также, что из-за продолжающегося снегопада в провинции Гилян объявлены выходные в учебных заведениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном урагане «Сиара», который прошелся по Европе и направился в Россию. Его жертвами стали шесть человек во Франции, Великобритании, Швеции, Чехии и Польше.
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