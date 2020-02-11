В столице Ирака выпал снег – второй раз за последние сто лет. Это явление не редкость в горных районах на севере страны, но жителям Багдада видеть его последний раз довелось лишь в 2008 году. С самого утра они активно обмениваются в соцсетях снимками и видео заснеженных пальм, машин и улиц. Но уже к вечеру снег растаял и воздух прогрелся до обычных для этого времени 20 градусов.

Как пишет AsiaNews, в необычном явлении разглядели хороший знак главы местной Халдейской католической церкви.

«Очистит ли снег сердца иракцев и уничтожит ли накопившиеся за 17 лет конфликты, коррупцию и плохое обслуживание?» - цитирует издание верующих.

Между тем в соседнем Иране жертвами снегопада и схода лавины стали по меньшей мере семь человек. Трагедия произошла в провинции Гилян на севере страны. Непогода вызвала перебои в связи и электроснабжении.

«К настоящему моменту погибли семь человек, из которых пять – в результате оползня в Рудбаре, еще двое из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште», - цитирует представителя скорой помощи Ирана Моджтеба Халеди РИА Новости.

Сообщается также, что из-за продолжающегося снегопада в провинции Гилян объявлены выходные в учебных заведениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном урагане «Сиара», который прошелся по Европе и направился в Россию. Его жертвами стали шесть человек во Франции, Великобритании, Швеции, Чехии и Польше.