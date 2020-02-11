Ураган «Сиара» из Европы направляется в Россию

Мощный ураган «Сиара», который прошелся по Европе, теперь направляется в Россию — прямо на Москву. Правда, синоптики успокаивают: по дороге стихия, скорее всего, растеряет всю разрушительную силу, и столичным жителям достанется только снегопад и усиление ветра.

А вот европейские города серьезно пострадали. Жертвами «Сиары» стали, по меньшей мере, шесть человек — в Британии, Франции, Швеции, Польше и Чехии. Непогода внесла коррективы в расписание самолетов и поездов, затронула паромное сообщение — сотни рейсов были задержаны или вовсе отменены. Ураган оставил без света больше трехсот тысяч домов во Франции, Чехии, Польше и Литве. В Нидерландах стихия стала причиной многокилометровых пробок.

Проблемы на дорогах есть и в России. Этим утром участок трассы «Байкал» закрыли из-за снегопада. Оттепель в Иркутской области сменилась метелями с сильнейшими порывами ветра. На дорогах десятки аварий.

Ветер, снег и метель обрушились также на Камчатку. Там задержаны несколько авиарейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые рассчитали, когда в Россию придет весна.