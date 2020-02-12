Путин и Эрдоган обсудили обстановку в Идлибе

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Валентин Черников
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Лидеры России и Турции побеседовали по телефону на тему сирийского урегулирования.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Война в Сирии 4560

Новые подробности сирийского урегулирования обсудили президенты России и Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся по инициативе турецкой стороны.

Отмечается, что лидеры государств затронули тему обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Собеседники отметили важность выполнения российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года. Документ предусматривает разведение сил и средств правительства и оппозиции в зоне деэскалации Идлиб.

Поводом для очередного разговора Эрдогана и Путина послужила гибель пяти турецких военнослужащих 10 февраля в результате обстрела в Идлибе. По заявлению Минобороны Турции, интенсивный артиллерийский огонь велся со стороны правительственных войск Сирии.

В этот же день в Анкаре проходили переговоры официальных лиц России и Турции в связи с обострением ситуации на этом участке сирийского государства. Стороны предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили атаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что турецкие военные нанесли удары по 115 целям сирийской армии.

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