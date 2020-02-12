Монахиня сбила девочку и скрылась с места ДТП под Калугой

|
Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 151

11-летнего ребенка госпитализировали с переломом позвоночника.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП в Калужской области. 11-летней девочке диагностировали перелом позвоночника.

Авария произошла в селе Дворцы Дзержинского района. Девочка вместе с матерью и младшей сестренкой шла по обочине. В это время навстречу пешеходам двигался автомобиль Lada Largus. Женщина-водитель не справилась с управлением транспортным средством и наехала на людей.

После совершенного наезда предполагаемая виновница ДТП вышла из машины, и сказав, что дома ее ждут собственные дети — покинула место ДТП. Ситуацию прокомментировала родственница пострадавших Наталья Момерук.

«Как мне рассказала пострадавшая: „Слышу, несется машина, внезапно нас сбивают, и мы все летим в кювет“. Старшей дочке прямо досталось. Младшей досталось — санки погнулись. Они лежали там втроем. Монашка вышла из машины и говорит: „Как вы там? Живы? Молодцы!“ — и поехала», — поделилась родственница пострадавших.

Местные жители утверждают, что виновницей аварии стала 33-летняя монахиня или послушница. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный водитель снес на зебре коляску с ребенком в украинском Энергодаре.

+1° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.05
-0.90 68.78
-0.99
Гороскоп на 12 февраля: убывающая Луна в Весах предвещает заманчивые предложения

Новости Lentainform

Загрузка...