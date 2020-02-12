Монахиня сбила девочку и скрылась с места ДТП под Калугой
11-летнего ребенка госпитализировали с переломом позвоночника.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП в Калужской области. 11-летней девочке диагностировали перелом позвоночника.
Авария произошла в селе Дворцы Дзержинского района. Девочка вместе с матерью и младшей сестренкой шла по обочине. В это время навстречу пешеходам двигался автомобиль Lada Largus. Женщина-водитель не справилась с управлением транспортным средством и наехала на людей.
После совершенного наезда предполагаемая виновница ДТП вышла из машины, и сказав, что дома ее ждут собственные дети — покинула место ДТП. Ситуацию прокомментировала родственница пострадавших Наталья Момерук.
«Как мне рассказала пострадавшая: „Слышу, несется машина, внезапно нас сбивают, и мы все летим в кювет“. Старшей дочке прямо досталось. Младшей досталось — санки погнулись. Они лежали там втроем. Монашка вышла из машины и говорит: „Как вы там? Живы? Молодцы!“ — и поехала», — поделилась родственница пострадавших.
Местные жители утверждают, что виновницей аварии стала 33-летняя монахиня или послушница. Обстоятельства аварии уточняются.
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