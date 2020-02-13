Видео с места гибели в ДТП восьми граждан Украины под Псковом

Восемь граждан Украины погибли в результате страшного ДТП в Пустошкинском районе Псковской области. 5-tv.ru публикует видео с места столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter с большегрузом Volvo.

На кадрах видно, какие повреждения получили оба автомобиля. Правый бок микроавтобуса от удара полностью смяло. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. В частности, инспекторы ГИБДД.

Подробности аварии 5-tv.ru рассказал начальник управления ГИБДД по Псковской области Сергей Семенов.

«Около 00:20 на шоссе Санкт-Петербург — граница с республикой Белоруссия на 484-м километре произошло столкновение двух автомашин, в результате которого восемь человек погибли, два человека находятся в больнице. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сказал он.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, в результате ДТП под Псковом погибли восемь человек. Все они — граждане Украины. Еще два человека пострадали — украинец и белорус.