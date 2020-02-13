Доктора технических наук Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Доктора технических наук Алексея Темирева из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за госизмену. Приговор был озвучен в Ростовском областном суде. Дело в отношении ученого было рассмотрено в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Темирева виновным по статье 275 УК РФ („Госизмена“) и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — заявила представитель суда.

В суде отметили, что осужденный не стал обжаловать приговор, поэтому он вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-начальник УФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора.