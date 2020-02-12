Экс-начальник УФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора

Бывший начальник УФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после того как завершилось оглашение приговора. Об этом сообщает РБК. Он обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. Судебное заседание проходило в Чертановском районном суде Москвы. По данным 5-tv.ru, Свиридов, который прежде являлся сотрудником МВД СССР, принес оружие с собой. По версии следствия, Свиридов вымогал деньги у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. Обстоятельства уточняются.