Сумка на Неделе моды в Нью-Йорке стала мемом в сети
Пользователи бурно обсуждают забавный аксессуар с надписью: «Я сваливаю».
Фото: www.globallookpress.com © Michael Weber
Сумка, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке, вызвала бурные обсуждения пользователей сети и даже спровоцировала их на создание забавных мемов. Аксессуар стал частью образа одной из моделей дизайнера Лакуана Смита. Девушка вышла на подиум в черном сверкающем комбинезоне с прозрачными вставками. Наряд дополнила массивная меховая сумка белого цвета с надписью I’m moving out («Я сваливаю»).
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Модный аксессуар вызвал противоречивую реакцию юзеров. Кто-то оценил новый тренд, а кто не удержался от шуток. PeopleTalk представил несколько забавных мемов, сделанных с фотографией с модного показа.
Мама: «Не приводи домой мальчиков!»
Я: «Я сваливаю!»» — пошутил один.
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Сосед: «Не могли бы вы помыть свою часть?»
Я: «Я сваливаю!» — посмеялся другой.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие наряды представили звезды на Неделе моды в Нью-Йооке.
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