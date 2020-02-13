Сумка на Неделе моды в Нью-Йорке стала мемом в сети

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Карина Бернтгольц
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Пользователи бурно обсуждают забавный аксессуар с надписью: «Я сваливаю».

Фото: www.globallookpress.com © Michael Weber

Сумка, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке, вызвала бурные обсуждения пользователей сети и даже спровоцировала их на создание забавных мемов. Аксессуар стал частью образа одной из моделей дизайнера Лакуана Смита. Девушка вышла на подиум в черном сверкающем комбинезоне с прозрачными вставками. Наряд дополнила массивная меховая сумка белого цвета с надписью I’m moving out («Я сваливаю»).

 
 
 
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Публикация от Grazia UK (@graziauk)

Модный аксессуар вызвал противоречивую реакцию юзеров. Кто-то оценил новый тренд, а кто не удержался от шуток. PeopleTalk представил несколько забавных мемов, сделанных с фотографией с модного показа.

Мама: «Не приводи домой мальчиков!»

Я: «Я сваливаю!»» — пошутил один.

 
 
 
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Публикация от @ideservecouture

Сосед: «Не могли бы вы помыть свою часть?»

Я: «Я сваливаю!» — посмеялся другой.

 
 
 
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Публикация от George Serventi (@skipdin)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие наряды представили звезды на Неделе моды в Нью-Йооке.

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