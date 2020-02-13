Сумка на Неделе моды в Нью-Йорке стала мемом в сети

Сумка, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке, вызвала бурные обсуждения пользователей сети и даже спровоцировала их на создание забавных мемов. Аксессуар стал частью образа одной из моделей дизайнера Лакуана Смита. Девушка вышла на подиум в черном сверкающем комбинезоне с прозрачными вставками. Наряд дополнила массивная меховая сумка белого цвета с надписью I’m moving out («Я сваливаю»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Grazia UK (@graziauk) 10 Фев 2020 в 12:26 PST

Модный аксессуар вызвал противоречивую реакцию юзеров. Кто-то оценил новый тренд, а кто не удержался от шуток. PeopleTalk представил несколько забавных мемов, сделанных с фотографией с модного показа.

Мама: «Не приводи домой мальчиков!»

Я: «Я сваливаю!»» — пошутил один.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ideservecouture 11 Фев 2020 в 1:13 PST

Сосед: «Не могли бы вы помыть свою часть?»

Я: «Я сваливаю!» — посмеялся другой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от George Serventi (@skipdin) 11 Фев 2020 в 4:28 PST

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие наряды представили звезды на Неделе моды в Нью-Йооке.