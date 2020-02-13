Косплеер почтальона Печкина посетит «Союзмультфильм»

Звезда интернета Дмитрий Сидоркевич, ставший популярным благодаря косплею на почтальона Печкина, станет гостем киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщает PeopleTalk на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 13 Фев 2020 в 1:50 PST

Косплеер известного советского мультгероя стал победителем конкурса «Двойник Печкина». Мужчина прославился благодаря фотографиям в образе Печкина на мопеде, облетевшим весь Рунет меньше, чем за сутки.

В сентябре 2019-го Дмитрий Сидоркевич появился на закрытии мотосезона на Дворцовой площади. Он был одет в соответствующий плащ, зимнюю шапку и свитер с высоким воротом. Образ дополняли сумка и посылка, расположенная на мопеде. Фотографии с мероприятия вызвали нешуточный ажиотаж в сети. Буквально за сутки «почтальон» из Петербурга превратился в мем.

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