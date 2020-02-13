Фитнес-тренер, закатившая истерику в московском такси: «Я плакала, а он улыбался»

Столичный фитнес-тренер Яна, устроившая скандал в московском такси, рассказала о поездке. Ранее в сети распространились кадры, на которых пассажирка кричит на водителя, при этом используя нецензурную брань, и периодически бьет его, требуя отвезти ее к месту назначения.

На своей странице в Instagram девушка извинилась за свое поведение и признала, что переступила грань, однако вместе с тем отметила, что сам водитель провоцировал ее на подобное поведение. Он вел себя по отношению к ней довольно грубо и при этом грозился высадить на Можайском шоссе, специально не отменяя заказ, рассказала Яна.

«Телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен. Я поняла, что что-то идет не так. Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. <…> Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально, чтобы я не могла вызвать новое. <…> Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался.», — написала девушка в социальной сети.

Она призналась, что ее знакомые нередко сталкиваются с проблемами во время поездок такси, однако, как правило, не говорят об этом публично, поэтому многое умалчивается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таксист простил оскандалившуюся фитнес-тренера.