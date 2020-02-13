Белоруссия изменит герб из-за «милитаристской» красной звезды. Вот как это прокомментировали в Госдуме РФ

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал 5-tv.ru намерение властей Белоруссии изменить герб. По мнению российского парламентария, глава республики Александр Лукашенко вводит определенные инновации, в том числе дело касается и герба.

Водолацкий напомнил, что руководство страны вправе принимать любые решения.

«Если, по мнению авторов этой идеи, изменение герба поможет как-то улучшить жизнь или укрепит суверенитет братской с нами республики, то это их право. Все остальные вопросы о том, что герб несет в себе какие-то атрибутики бывшего Советского Союза, это вправе рассуждать любой человек», — отметил он.

Депутат Госдумы добавил, что в любом случае необходимо дождаться конкретики, а пока это просто информационный повод. Водолацкий также обратил внимание, что главным показателем взаимоотношений между странами являются результаты соцопросов, которые свидетельствуют, что 86% белорусов хотят дружить с Россией.

Ранее стало известно, что Геральдический совет при президенте Белоруссии разработал проект изменения государственного герба республики. Как рассказал министр юстиции Олег Слижевский, это позволит создать более миролюбивый имидж страны на международной арене.

Специалисты пришли к выводу — изображение звезды в верхней части герба нуждается в усовершенствовании.

«В таком виде символ больше применяется в милитаризованных изображениях, так как носит воинствующий характер», — приводит слова министра Tut.by.

Слижевский подчеркнул, что Белоруссия — «миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики».

«Необходимо привести герб в соответствии с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно», — добавил он.

Помимо красной звезды, судя по распространенным в сети изображениям, на новом гербе республики изображение клевера и льна станут более объемными. Изображение контура территории государства вместо зеленого станет золотым — в тон солнечных лучей. При этом изображения материков сдвинется в сторону Запада. Впрочем, распространившаяся иллюстрация может быть фейком.

Twitter

При этом глава Минюста затруднился ответить, во сколько бюджету Белоруссии обойдется изменение государственного символа.

В соцсетях не просто раскритиковали такую инициативу. Некоторые вообще не поняли, в чем разница между гербами, а другие скептически заметили, что, видимо, «проблем больше в стране нет».

«А меньшее количество золотых зернышек в колосках что символизирует?» — написал один из особенно внимательных пользователей.

«На изображении материков на земном шаре сдвинуто все в сторону Запада. Даем знать о наших приоритетах», — отметил другой.

«Глобус надо еще больше повернуть, чтобы России почти не было видно, а Америка показалась на горизонте», — вторит ему третий.

«Только сейчас заметил, что солнце на гербе не восходит, а заходит, страны на карте видят заход Солнца. И красная Европа как-то дико смотрится на новом гербе, как будто пустыня какая-то, сделайте ее больше зеленой что ли и так деревья уменьшаются», — посоветовал четвертый.

«Похоже на игру «найди десять отличий», — иронизирует еще один.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Александр Лукашенко вальсировал на Венском балу в Минске с молодой брюнеткой.