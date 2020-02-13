Натали Портман обвинили в лицемерии из-за наряда на «Оскаре»
Актриса надела плащ, на лацканах которого были написаны фамилии женщин-режиссеров, не номинированных на премию в 2020 году.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Robert Gladden
Натали Портман появилась на красной дороже «Оскара-2020» в необычном наряде. Звезда облачилась в черный плащ, на лацканах которого золотыми буквами были написаны фамилии женщин-режиссеров, не номинированных на премию в этом году. Таким образом, артистка пыталась обратить внимание общественности на дискриминацию по половому признаку в киноиндустрии.
Вот только не все оценили поступок Натали Портман. Активистка и режиссер Роуз Макгоуэн опубликовала в Facebook пост, в котором раскритиковала поведение голливудской кинодивы.
«Некоторые мысли о Натали Портман и ее „Оскаре“: вид протеста, который получает восторженные отзывы от средств массовой информации за его храбрость. Храбрая ли она? Нет. Больше похоже на актрису, играющую роль человека, которому небезразлично», — написала защитница женских прав.
Роуз Макгоуэн попросила Натали Портман «перестать притворяться» и «повесить свой расшитый плащ активиста».
Голливудская звезда не оставила комментарий защитницы женских прав без внимания и попыталась объяснить, почему надела необычный плащ на премию «Оскар».
«Я согласна с мисс Макгоуэн в том, что неправильно называть меня „храброй“ за то, что я ношу одежду с именами женщин. Я хочу сказать, что я пыталась, и я буду продолжать пытаться», — цитирует РeoplеТalk знаменитость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Натали Портман сыграет воплощение Тора в новом фильме Мarvel.
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