Госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном питании в школе

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Светлана Шевченко
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Идею обеспечить бесплатно горячим питанием учеников начальных классов впервые озвучил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Все школьники начальных классов получат бесплатное горячее питание. Госдума сегодня во втором чтении приняла этот законопроект.

В документе закреплены нормы качественного, безопасного и сбалансированного рациона учащихся. Нововведения с учетом поправок президента заработают во всех российских школах с 1 сентября текущего года. На эти цели в бюджете предусмотрены средства — более 20 миллиардов рублей.

Третье окончательное чтение в Думе закон пройдет, как ожидается, 18 февраля.

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