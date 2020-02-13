Госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном питании в школе

Все школьники начальных классов получат бесплатное горячее питание. Госдума сегодня во втором чтении приняла этот законопроект.

В документе закреплены нормы качественного, безопасного и сбалансированного рациона учащихся. Нововведения с учетом поправок президента заработают во всех российских школах с 1 сентября текущего года. На эти цели в бюджете предусмотрены средства — более 20 миллиардов рублей.

Третье окончательное чтение в Думе закон пройдет, как ожидается, 18 февраля.