70-летие Победы, авибаза Хмеймим, Крымский мост: Кремль выложил архивные фото Владимира Путина

Юбилейный альбом «Путин. 20 лет» пополнился новыми кадрами. Сегодня на сайте Кремля опубликовали материалы последнего периода с 2015-го по 2019 годы.

Из фото и видео, связанных с работой Владимира Путина на постах президента и премьера, складывается новейшая история страны.

Вот российский лидер впервые лично посещает Сирию. На авиабазе Хмеймим главу государства встречает президент Башар Асад. Это декабрь 2017-го. Уже два года российская армия борется с террористами в арабской республике.

А это 2018-й. Торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. В середине мая он связал Таманский полуостров и Керчь. Путь до Крыма Владимир Путин за рулем КАМАЗа преодолел всего за 16 минут.

В 2015-м году Россия отмечала 70-летие Победы. Главными гостями праздника стали ветераны. На парад в Москву также приехали три десятка лидеров иностранных государств. Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» и в торжественном концерте на Красной площади.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политологов, которые подытожили результаты работы Владимира Путина за 20 лет.