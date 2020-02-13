70-летие Победы, авибаза Хмеймим, Крымский мост: Кремль выложил архивные фото Владимира Путина
Юбилейный альбом «Путин. 20 лет» пополнили кадры периода с 2015-го по 2019 годы.
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Фото, видео: 20.kremlin.ru, 5-tv.ru
Юбилейный альбом «Путин. 20 лет» пополнился новыми кадрами. Сегодня на сайте Кремля опубликовали материалы последнего периода с 2015-го по 2019 годы.
Из фото и видео, связанных с работой Владимира Путина на постах президента и премьера, складывается новейшая история страны.
Вот российский лидер впервые лично посещает Сирию. На авиабазе Хмеймим главу государства встречает президент Башар Асад. Это декабрь 2017-го. Уже два года российская армия борется с террористами в арабской республике.
А это 2018-й. Торжественное открытие автомобильной части Крымского моста. В середине мая он связал Таманский полуостров и Керчь. Путь до Крыма Владимир Путин за рулем КАМАЗа преодолел всего за 16 минут.
В 2015-м году Россия отмечала 70-летие Победы. Главными гостями праздника стали ветераны. На парад в Москву также приехали три десятка лидеров иностранных государств. Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» и в торжественном концерте на Красной площади.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политологов, которые подытожили результаты работы Владимира Путина за 20 лет.
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