🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 февраля Луна в Водолее располагает к чувствам и поступкам, которые окружающим могут показаться странными.

♈ Овен

Вы не там, где вы себе представляли, но вы именно там, где вам нужно быть, Овны. Примите красоту бытия в настоящем, красоту становления, она позволит вам исцелить старые раны. Уважайте опыт, облегчающий ваш путь к свету. Вы встретили кого-то нового и чувствуете, что это «тот самый»? Не торопитесь с выводами, наслаждайтесь процессом постепенного знакомства, открывая слой за слоем.

Космический совет: интегрируйте важные уроки души в опыт

♉ Телец

Запомните раз и навсегда: вы — настоящий джекпот, и кому-то очень повезет, если вы будете на его стороне. Так что не продавайте себя задешево и не соглашайтесь на меньше, чем вы заслуживаете. Сегодня вам, возможно, придется найти баланс между отдачей и получением. Проанализируйте, как вы могли бы переоценить себя. Решите проблемы, связанные с самооценкой, которые создают трения в ваших отношениях. С другой стороны, пары, которые были вместе некоторое время, сегодня могут неожиданно решить связать себя узами брака.

Космический совет: найдите баланс между отдачей и получением.

♊ Близнецы

Поскольку вы растете и развиваетесь, ничто не мешает вашему представлению об идеальном романе развиваться вместе с вами. Примите это, Близнецы, и оставьте в прошлом привязанность к тому, кем вы были раньше. Настройтесь на тот тип отношений, которые ищет ваша душа. Творческая визуализация — это название игры. Дайте волю своему воображению.

Космический совет: вы вступаете в новую фазу.

♋ Рак

Вы же знаете, каково чувствовать, что тебя любят и ценят. Вы знаете, каково быть с тем, кто заставляет тебя чувствовать лучшей версией самого себя. Так почему вы довольствуетесь тем, что не является идеальным? Почему позволяете другим переходить границы и пользоваться вашей добротой? Отзовите свою силу назад, и перед вами откроется самая захватывающая глава вашей жизни. Сегодня звезды призывают вас принести жертву Венере и Афродите и поднять любовь к себе на ступень выше.

Космический совет: Любите себя

♌ Лев

Легко притворяться, будто все идеально, потому что это создает иллюзию, а иллюзии помогают вам оставаться на территории комфорта. Но что, если вашим отношениям нужен небольшой дискомфорт? Не бойтесь пролить немного чая правды, Львы! Найдите необходимое мужество, чтобы поговорить на трудные темы. Поверьте, что вы будете только расти и развиваться после этого.

Космический совет: не бойтесь внести дискомфорт в отношения.

♍ Дева

Вы осознаете, что дарить и получать любовь свободно — это то, к чему стремиться ваша душа. Какое чудесное чувство — иметь возможность поделиться этим с кем-то, кто имеет те же ценности. История любви, которую вы пишете вместе сейчас, суждено стать легендой, Девы. Рождение тоже будет важной темой для вас. Желание принести свое в этот мир становится все сильнее. Пусть священный акт любви откроет вас высшим божественным силам. Вы недавно встретились или снова соединились? Оставьте поиски смысла, наслаждайтесь процессом знакомства друг с другом.

Космический совет: история любви, которую вы пишете сейчас, может стать легендой.

♎ Весы

Вы хотите жить долго и счастливо, как и все, но это не значит, что нужно соглашаться на малое и или из-за страха одиночества оставаться в отношениях, которые уже себя изжили. Если вы поднимете игру в любовь к себе на ступень выше, это только пойдет вам на пользу. Да, это означает принятие вашего необычного выбора без малейшего сомнения, и вы находитесь именно там, где вам нужно быть. Избавьтесь от мысли, что вы должны объяснять что-то окружающим, это действительно освобождает.

Космический совет: выберите нетрадиционный путь

♏ Скорпион

У вас были быстрые и яркие романы, но эта глава вашей жизни посвящена глубоким и значимым отношениям. Речь о строительстве стабильного и безопасного будущего, которое вы назовете домом. Многие любовники давали вам обещания под звездами, но лишь немногие приходили, когда вам это было необходимо. Вот почему вы уважаете и цените то, что испытываете сейчас. Одинокие Скорпионы, возможно, дом — это не человек и не место. Речь идет о чувстве благополучия. Чувствовать себя любимым и поддержанным самим собой.

Космический совет: вы строите стабильное и безопасное будущее.

♐ Стрелец

Несчастье проистекает из постоянного проживания в режиме перемотки назад или быстрой перемотки вперед. Прошлое не может быть изменено, Стрелец. Примите вещи, которые вы не можете контролировать. Поймите, что вы тоже совершали ошибки, и прощение — это единственный путь вперед для вас обоих. Одинокие лучники, не устали ли вы немного от собственной драмы? Ваша жизнь-это что угодно, только не трагедия. Откройте глаза, чтобы осознать открывающиеся перед вами возможности. Вселенная дает вам шанс снова влюбиться.

Космический совет: прибереги драму для своей мамы.

♑ Козерог

У вас есть редкая и драгоценная любовь, которая вдохновляет поэзию и прозу. Но это не значит, что иногда вы не расходитесь во мнениях и никогда не действуете друг другу на нервы. Но так ли уж это важно, Козерог? Звезды призывают вас сделать глубокий вдох и заглянуть в себя. Подумайте, где вы были неправы. Если вы потратите время на перезагрузку, сможете поговорить о трудных вещах, это поможет вам оздоровить отношения.

Космический совет: берегите редкую любовь

♒ Водолей

Вы хотите, чтобы ваш партнер был всем для вас. Но может ли один человек играть несколько ролей? И даже если бы мог, разве это не оказало бы ненужного давления на отношения? Освобождение от взаимозависимости станет для вас огромным прорывом, Водолей.

Космический совет: освободитесь от взаимозависимости.

♊ Рыбы

Есть отношения, которые удовлетворяют вас и делают лучшей версией самого себя, а есть отношения, которые оставляют у вас чувство истощения. Ваше время и энергия священны, Рыбы. Подумайте, с кем вы делитесь своим телом и своим пространством. Вы заслуживаете лучшего. Так что не соглашайтесь на меньшее, чем совершенные отношения. Некоторые из вас сегодня столкнутся с болью расставания. Знайте, что для вас существует божественный план. Поэтому что бы ни случилось, не оглядывайтесь назад.

Космический совет: подумайте, с кем делитесь своим пространством.

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