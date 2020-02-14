ВОЗ: коронавирусом могут заболеть до двух третей жителей Земли
Эксперт отмечает, что распространение вируса удалось замедлить, благодаря карантинным мерам. Но они были предприняты позднее, чем он успел проникнуть за пределы Китая.
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Фото, видео: ТАСС/SIPA Asia via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Коронавирусом COVID-19 могут заболеть до двух третей жителей Земли (около 66% - Прим.ред.). Такое предположение сделал советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини. Сообщает агентство Bloomberg.
Причиной этому, по его словам, может стать тот факт, что распространение вируса удалось замедлить, благодаря карантинным мерам. Но они были предприняты позднее, чем он успел проникнуть за пределы Китая.
Согласно его модели расчета распространения, основанной также на динамике распространения инфекции в Китае, один зараженный коронавирусом человек в обычных условиях заражает до двух-трех человек. Кроме того, поспособствовать его расширению по планете может отсутствие экспресс-тестов.
«Изоляция и карантин не смогут остановить вирус», — заявил вирусолог, подчеркнув, что они необходимы для его замедления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ВОЗ опасаются ускорения распространения коронавируса. Уже сейчас есть примеры заражения среди людей, которые вообще не посещали Китай.
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