Вершина айсберга: ВОЗ опасается ускорения распространения коронавируса

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Уже сейчас есть примеры заражения среди людей, которые вообще не посещали Китай.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Xiong Qi, 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае 222

Международная ситуация с распространением нового коронавируса является «лишь верхушкой айсберга», процесс может ускориться. Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уже сейчас есть примеры заражения среди людей, которые вообще не посещали Китай. Пекин выделил на борьбу с заболеванием десять миллиардов долларов. Проверить, как обстоят дела на месте, в Ухань с инспекцией приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Как сообщал 5-tv.ru, он проверил работу медицинского центра в Пекине по профилактике и лечению нового коронавируса. В сопровождении других сотрудников государственных органов он посетил больницу Дитань — специализированное учреждение, направленное на борьбу с новым типом инфекции, а также сдал соответствующие анализы.

По уточненной информации от китайских властей на 10 февраля, от новой формы пневмонии в провинции Хубэй умерли 974 человека, зараженных — 31 728 человек. Выписаны — 2222 пациента. Во всем Китае жертвами стали 1016 человек, заражены — 42638, вылечились — 3996 пациентов.

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