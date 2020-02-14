Конец заточения: пассажиры круизного лайнера Westerdam сходят на берег
На борту судна находятся семь российских туристов, еще одна гражданка нашей страны является членом экипажа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Chernykh, 5-tv.ru
Пассажиры круизного лайнера Westerdam некоторое время назад начали спускаться на берег в Камбодже. Экипажу судна разрешили зайти в порт еще накануне.
На пристани пассажиров встречали журналисты, и лично приветствовал премьер страны Хун Сен.
«Камбоджа отпустила нас из заточения. Даже Соединенные Штаты и Гуам не позволили нам сойти на берег, но Камбоджа это сделала. И это прекрасно, просто замечательно! Мы очень ценим это. Это была долгая борьба, и мы это очень ценим. Огромное спасибо!» — воскликнул один из пассажиров лайнера Джо Спазиани.
Напомним, лайнер Westerdam с полутора тысячами пассажиров на борту вышел из Гонконга 1 февраля. По плану он должен был зайти в несколько японских портов. Но из-за страха перед коронавирусом экипажу судна запретили приближаться к берегу.
Впоследствии Westerdam также не приняли на Филиппинах, в Тайване и Таиланде. На борту лайнера находятся семь российских туристов, еще одна гражданка нашей страны является членом экипажа.
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