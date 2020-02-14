«Прекрасна всегда и везде»: Лобода снялась в стильной фотосессии

Новые фотографии Светланы Лободы вызывали восторг у поклонников. Артистка приняла участие в фотосессии для женского журнала. Знаменитость опубликовала серию кадров на своей странице в Instagram, автор фото — Ольга Тупоногова-Волкова.

В кадре поп-исполнительница предстала в нескольких нарядах, но объединяло их одно — безупречный макияж и длинные ногти. Образ знаменитости дополнили причудливые серьги в виде крокодила и ювелирные украшения на руках и шее.

«Какая из LO Вам нравится больше?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники не смогли прийти к единому мнения, какой же кадр им больше понравился. Преданные фанаты отметили, что на каждом снимке певица неповторима и крайне притягательна.

«Ну зачем вы такое спрашиваете? Вы же знаете ответ — ВСЕ ОБРАЗЫ»;

«Прекрасна всегда и везде»;

«Все фотографии настолько стильные, что выбрать невозможно. Все образы очень-очень нравятся»;

«Умеете радовать»;

«Невообразимо красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода удивила поклонников новым луком.