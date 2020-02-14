«Прекрасна всегда и везде»: Лобода снялась в стильной фотосессии
Знаменитость опубликовала кадры в соцсети и попросила подписчиков выбрать лучшее фото.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Новые фотографии Светланы Лободы вызывали восторг у поклонников. Артистка приняла участие в фотосессии для женского журнала. Знаменитость опубликовала серию кадров на своей странице в Instagram, автор фото — Ольга Тупоногова-Волкова.
В кадре поп-исполнительница предстала в нескольких нарядах, но объединяло их одно — безупречный макияж и длинные ногти. Образ знаменитости дополнили причудливые серьги в виде крокодила и ювелирные украшения на руках и шее.
«Какая из LO Вам нравится больше?» — поинтересовалась звезда.
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Ко дню Святого Валентина мы с @glamour_russia сделали вам подарок 💝 какая из LO Вам нравится больше? 😉😍 @tuponogova_volkova #малышкаLO
Поклонники не смогли прийти к единому мнения, какой же кадр им больше понравился. Преданные фанаты отметили, что на каждом снимке певица неповторима и крайне притягательна.
«Ну зачем вы такое спрашиваете? Вы же знаете ответ — ВСЕ ОБРАЗЫ»;
«Прекрасна всегда и везде»;
«Все фотографии настолько стильные, что выбрать невозможно. Все образы очень-очень нравятся»;
«Умеете радовать»;
«Невообразимо красивая», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода удивила поклонников новым луком.
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