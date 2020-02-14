«Кричали что-то ночью»: Соседка о семье, где родители могли избить детей-подростков

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Василий Заика
Эксклюзив 143

По словам женщины, с жильцами соседней квартиры она особого контакта не поддерживает.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Соседка брата и сестры, которые обратились в одну из московских больниц с жалобами на побои со стороны родителей и попросили изъять их из семьи, рассказала, что до недавнего времени не слышала никаких скандалов.

По словам женщины, жильцы соседней квартиры вполне благополучные. Несмотря на это, в прошедшие выходные ночью она слышала крики.

«Не знаю. Мы как-то с ними не контачим. Скандалов я не слышала у них раньше. В субботу, прошедшую, кричали что-то ночью и все. Больше я не слышала ничего. Через стенку там…», — сказала соседка.

Женщина добавила, что мать и отец подростков из соседней квартиры имеют свой бизнес и хорошо обеспечены. Их дети ходят в школу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое подростков пришли в столичную больницу, пожаловались на систематические побои со стороны родителей и попросили изъять их из семьи. Брат и сестра с различными травмами были госпитализированы. Следственный комитет проводит проверку.

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