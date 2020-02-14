Назван ТОП самых популярных подарков ко Дню святого Валентина

Эксперты компании «Авито» проанализировали интерес российских граждан к празднованию Дня святого Валентина и выяснили, какие подарки они выберут, чтобы порадовать вторую половинку в 2020 году, сообщают «Известия».

Так, наибольшим спросом по-прежнему пользуются мягкие игрушки. За ними следует традиционный набор — шоколад, конфеты и шампанское. Специалисты подсчитали, что такой подарок обойдется россиянам в среднем в 2500 рублей. Кроме того, первые строчки рейтинга занимают бижутерия, часы и различные аксессуары. Следом за ними — вазы и билеты на концерты.

Отмечается, что значительный процент россиян предпочитает баловать своих вторых половин в этот день дорогими ювелирными украшениями. Средняя цена таких презентов составляет примерно 11 тысяч рублей.

По мнению экспертов, дороже всего романтические подарки обойдутся жителям столицы — в среднем 3400 рублей за стандартный набор. Дешевле всего приобретать презенты в Ульяновске — средний чек здесь составит порядка 1000 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что нужно и чего нельзя делать на 14 февраля.