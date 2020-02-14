В Подмосковье школьница, узнав о беременности, выпала из окна

Пятнадцатилетняя школьница выпала из окна третьего этажа в Подмосковье, когда узнала о беременности.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», подросток госпитализирована с тяжелейшими травмами. Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все подробности произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на девятом этаже под Челябинском. Трагедия произошла вечером 5 февраля в одной из многоэтажек в Копейске. Об этом сообщил Следственный комитет.