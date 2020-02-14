В «Шереметьево» экстренно готовится к посадке самолет из Еревана

Самолет, следующий рейсом Москва — Ереван, экстренно готовится к посадке в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, у авиалайнера выявлена неисправность механизации крыла.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту воздушного судна находится 158 пассажиров. Информация о пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «СКОЛ», выполнявшего рейс из поселка Лескино в Сабетту, погибли два члена экипажа.