В «Шереметьево» экстренно готовится к посадке самолет из Еревана

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 217

По предварительным данным, у лайнера выявлена неисправность механизации крыла.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Самолет, следующий рейсом Москва — Ереван, экстренно готовится к посадке в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, у авиалайнера выявлена неисправность механизации крыла.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту воздушного судна находится 158 пассажиров. Информация о пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «СКОЛ», выполнявшего рейс из поселка Лескино в Сабетту, погибли два члена экипажа.

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