Оставленного без присмотра малыша спасли из дымящей квартиры в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

«Прибывшие пожарные вскрыли квартиру и обнаружили в ней оставленного без присмотра полуторагодовалого ребенка. Причиной задымления послужила готовившаяся на плите пища», — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, ЧП произошло около полуночи в квартире жилого дома по улице 8-го Марта на севере города. Малыша после осмотра медиками передали родителям.

Причины, по которым ребенок остался в квартире один, устанавливаются.