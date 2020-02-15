Оставленного без присмотра малыша спасли из дымящей квартиры в Москве

|
Светлана Шевченко
22

Задымление произошло предварительно из-за готовившейся на плите еды.

Фото: www.globallookpress.com

Оставленного без присмотра малыша спасли из дымящей квартиры в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

«Прибывшие пожарные вскрыли квартиру и обнаружили в ней оставленного без присмотра полуторагодовалого ребенка. Причиной задымления послужила готовившаяся на плите пища», — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, ЧП произошло около полуночи в квартире жилого дома по улице 8-го Марта на севере города. Малыша после осмотра медиками передали родителям.

Причины, по которым ребенок остался в квартире один, устанавливаются.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...