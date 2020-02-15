Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачет кубка мира в хафпайпе

Российская фристайлистка Валерия Демидова стала первой россиянкой, которая выиграла зачет кубка мира в хафпайпе.

На последнем этапе она заняла третье место и завоевала Малый хрустальный глобус, набрав 300 очков.

Хафпайп — олимпийская дисциплина в соревнования по сноуборду, которые проводятся на специальном снежном рельефе, представляющем собой в разрезе половину трубы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия Демидова 20 декабря принесла победу России на этапе кубка мира в Китае по фристайлу в хафпайпе, набрав 92,50 балла в лучшей попытке.