Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачет кубка мира в хафпайпе

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Светлана Шевченко
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На последнем этапе российская фристайлистка заняла третье место и завоевала Малый хрустальный глобус.

Фото: Instagram @v.demidova

Российская фристайлистка Валерия Демидова стала первой россиянкой, которая выиграла зачет кубка мира в хафпайпе.

На последнем этапе она заняла третье место и завоевала Малый хрустальный глобус, набрав 300 очков.

Хафпайп — олимпийская дисциплина в соревнования по сноуборду, которые проводятся на специальном снежном рельефе, представляющем собой в разрезе половину трубы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия Демидова 20 декабря принесла победу России на этапе кубка мира в Китае по фристайлу в хафпайпе, набрав 92,50 балла в лучшей попытке.

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